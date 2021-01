Ootamatu tunnustus Eestile: tuntud reisiportaal nimetas Tallinna parimaks kaugtöölinnaks maailmas aastal 2021

"Pole ime, et kaugtöötamine muutub maailmas aina populaarsemaks seoses järjest väiksema vajadusega töötades kindlas asukohas viibida," kirjutab Big 7 Travel ja lisab, et praegune pandeemia on inimesed veelgi rohkem mõtlema pannud, kus nad elada ja töötada tahavad.

Reisiportaal väidab, et kaugtöötamine on meie tulevik ja just sellepärast oli just õige aeg panna kokku edetabel linnadest, kus on digitaalsel nomaadil kõige parem elada.