Reisidiilide grupipakkumine: puhkus maagilises Vihula mõisas koos hommikusöökide ja spaa sissepääsuga alates 70 eurost

Mõisahooned on renoveeritud nii, et säiliks nende ajalooline olemus. Kitsad järsud trepid, vanad originaalsed laudpõrandad ja paksud paekiviseinad on saanud endale uue funktsiooni ning hoonete sisemus on varustatud kõikide kaasaegsete mugavustega. Omaette vaatamisväärsus on mõisa park ja mets, mis on üks ilusamaid Eestis.