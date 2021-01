SUUSAPUHKUS LÄBI | Šveitsi Alpide luksuskuurordis levib koroonaviiruse uus tüvi — karantiinis on juba kaks viietärnihotelli

Kaks Šveitsi Alpides asuvat St. Moritzi luksushotelli on uue koroonatüve juhtumite tõttu karantiini pandud. Grand Hotel des Bains Kempinski ja Badrutt’s Palace hotellid on teatanud rohkem kui kümnest uue koroonaviiruse juhtumist, mistõttu on karantiinis 300 töötajat ja 95 klienti.

St. Moritz on tuntud kui rikaste ja kuulsate suusakuurort, kus hinnad algavad 1200 eurost öö kohta. Kuurort nimetab end ka tänapäevase talispordi sünnikohaks.

Uudisteagentuuri SDA andmetel on St. Moritzis tegemist uue väga nakkava Lõuna-Aafrika koroonatüvega. Nakatunute kodakondsust pole avalikkusele avaldatud.

Alates talvehooaja algusest on Šveitsi hotellide töötajad teinud regulaarselt koroonateste. Võimud loodavad, et testimine aitab juhtumeid õigeaegselt avastada ja siiani ongi see abinõu olukorda kontrolli all hoidnud.

Vaatamata koroonapandeemiale on Šveits suusakuurorte siiani lahti hoidnud, kuigi paljudes naabermaades on need suletud.

St. Moritzi suusakoolid pandi pärast nakatumisuudist kinni, kuid tõstukeid hoitakse vähemalt esialgu veel töös ja nõlvu avatuna. Suure osa külastajate jaoks on suusapuhkus paraku siiski juba läbi (seda asendab tubane puhkus). Teised võtavad veel, mis võtta annab, sest pole teada, kas ja kui kauaks kuurort avatuks jääb.

Allikad: Reuters, SDA