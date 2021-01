Parimad turismiobjektid Lätis: vaata, millised ägedad uued kohad pärast pandeemiat avastamist ootavad

Otsite võimalust pikemaks jalgsimatkaks looduse rüpes? Siis on Mežtaka just õige marsruut, mida kaaluda. Mežtaka on umbes 1060 kilomeetrit pikk matkarada Riiast kuni Tallinnani. See kulgeb eriilmelisel ja erineva reljeefiga maastikul, läbib loodusväärtuslikke piirkondi ja pakub ainulaadset matkakogemust. Oluline on see, et rada on läbitav igal aastaajal, seega valige sobivad riided ja jalatsid, varuge pudel vett ning asuge teele.

Puhkus vee peal, praegusel juhul tutvumine kalapüügiga, sõites koos meeskonnaga merele tõelises rannakaluripaadis, võrkude väljatõmbamise jälgimine, kaluriameti ja Läänemere kalade tundmaõppimine ning värske kala grillimine laeva pardal on kõik osa sellest seiklusest.

Samuti saab Läänemerel nautida meresõitu jahiga, millel püüab tuult spetsiaalne Liepāja puri. Kui plaanite külastada Liepāja linna, on see kindlasti võimalus, mida tasub kaaluda!

Lost in Latgale Kayaking pakub juhendatud põhjalikke kajakimatku Latgale piirkonna järvedel ja jõgedel. Need pole lihtsalt paadimatkad, vaid tõeline seiklus, mis hõlmab sisukaid peatusi giidide põnevate lugude saatel, rühmategevusi ja taustateavet Latgale ajaloost. Selle seikluse moto on #esbraucupazust (#kavatsenkaduda), nii et kui otsite aktiivset puhkust eemal rahvarohketest kohtadest, proovige võimalusi, mida pakub Lost in Latgale Kayaking.

Ajalooline ekspositsioon Jēkabpilsis on uus vaatamisväärsus, millesarnast pole linnas ega selle ümbruses veel nähtud. See asub Krustpilsi lossi esimesel korrusel ning teave on esitatud interaktiivselt, et pakkuda külastajatele tegutsemislusti ja häid emotsioone. Tunneta tänapäevaste elementidega rikastatud ajaloo hõngu.