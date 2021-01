Miljardid, mida ei saa enam kunagi tagasi: 10 riiki, mille turismisektor on koroonakriisi tõttu kõige rohkem raha kaotanud

Reisiuudised

Pilt on illustreeriv Foto: Shutterstock

Koroonakriis on rahvusvahelist reisimist piiranud viimased kümme kuud ja turismisektor on hädas. Maailma Reisi- ja Turisminõukogu ja Maailmapanga andmetel on kokku pandud nimekiri kümnest riigist, mille kaotused turismisektoris on viimase kümne kuu jooksul olnud kõige suuremad. EASi turismiarenduskeskuse abiga toome ära ka võrdluse Eestiga.