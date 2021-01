Sel nädalavahetusel saab Tallinnast Helsingisse sõitvatel laevadel tasuta koroonatesti teha

Tegemist on ühekordse projektiga Soome Terviseameti (THL, Terveyshoitolaitos) palvel. Testimisvõimalust pakutakse vaid Tallinnast Helsingisse reisijatele. Helsingi sadamas on samuti reisijatele pilootkorras testimisvõimalust pakutud, kuid seda ei kasutatud piisavalt, seega proovitakse, kui suur on reisijate huvi end juba laevas testida lasta.