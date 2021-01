Ära neid vigu tee: riided, mida lennukis kunagi kanda ei tohiks

Kui lennujaamas ringi vaadata ja keskenduda korraks sellele, mis inimestel seljas on, näeme väga erinevaid stiile. Tegelikult tuleks aga mõelda mitte niivõrd välimusele, kui mugavusele. Reisi esimesel päeval peaksid riided olema võimalikult mugavad, sest sõidetakse lennukiga ja liigutakse palju. Loe, millised riided pole reisile minnes parim valik.



"Keerulised" riided

Keeruliste riiete all võib silmas pidada igasuguseid riideid, mida on seljast keeruline ära saada või millega saab istuda ainult teatud poosis, et need oleksid mugavad ja sobiksid. Lennuki tualettruum ja istekoht on tavaliselt väga kitsas. Seetõttu ei ole mugavaim valik igasugused traksidega püksid ja riided, millel on palju lukke ja nööpe, mis võivad igale poole kinni jääda. Samuti ei soovitata kanda väga madala värvliga pükse või lühikesi seelikuid.

Lemmikrõivad

Loomulikult on reisi esimesel päeval soov hakata seda kajastama sotsiaalmeedias ja teha võimalikult palju pilte, mida saab hiljem Instagrami üles laadida. Seetõttu pannakse selga oma lemmikriided. Tegelikult ei ole see kõige mõistlikum valik, sest nii lennukis kui ka lennujaamas võivad riided kergesti määrduda. Näiteks võib lennukis keegi sulle kogemata midagi peale ajada või on reisikohver kuskilt määrdunud ja riietega kokkupuutel määrib ka neid. Samuti on lennukis kitsas ja palju inimesi, kes tahes-tahtmata üksteisele vastu lähevad. Jäta oma lemmikrõivad parem järgmiseks päevaks.

Suverõivad

Suundudes soojale maale, pannakse mõnikord juba lennujaama minnes suveriided selga. Tihti unustatakse aga ära, et lennukis on küllaltki jahe. Seetõttu tasuks esimesel päeval, kui ees ootab lend, panna jalga pikad püksid ja kaasa võtta kampsun või jakk. Minnes lennukisse liiga õhukeste riietega, võib juhtuda, et jääd haigeks. Keegi ei taha haigestuda reisi esimesel päeval.

Plätud