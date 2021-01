VAATA OTSEPILTI | Kiviõli mäesuusakeskus on taas lahti, esimesel avatud nõlval melu käib

Suusamägedele on sel talvel suur tung, seega on talispordifännidele suurepärane uudis, et viimaks avati ka paljude lemmik — Kiviõli Seikluskeskuse mäesuusakeskus. Loodetavasti aitab suurem mägede valik suusasõpru ka paremini hajutada ja seeläbi talispordi veelgi turvalisemaks muuta.