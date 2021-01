Seda teadmist läheb sul täna vaja! Viis nippi, kuidas teha endast parim uusaastapilt valgusskulptuuride taustal

Reisiuudised

Foto: Erlend Štaub

Pimedal ajal pole just palju võimalusi teha eristuv ja meeldejääv foto või selfi. Õnneks on igal pool palju valgusskulptuure, mille taustal on hea poseerida, kuid nendega hea pildi saamine polegi nii lihtne. Mida on vaja teada?