VIDEO | Paremat uut, kui oli vana! Kauneimad paigad, kuhu reisida aastal 2021

Toome ka kirjasõnas ära videos soovitatud riigid ja põhjused, miks just sinna minema peaks:

1. Jamaica

Jamaical on aasta ringi soe ja seal on ka odav, eriti väljaspool hooaega. Lisaks on aasta 2021 Jamaical eriline aasta, kuna plaanis on pidada palju festivale, näiteks Bob Marley sünnipäevale pühendatud festival veebruaris ja Ocho Rios džässifestival juunis.

2. Cape Coral, Florida

Kui sulle meeldib veesport, siis on see sinu jaoks just õige koht. Lastega saab lõbutseda Sun Splashi veepargis ja avastada Four Mile Cove looduskaitseala.

3. Barbados

Kõik teavad, et Barbados on ilus, aga paljud ei tea, et sellel on kaks täiesti erinevat poolt - valgete liivarandadega luksuslik läänekallas ning tuuline ja kaljune idakallas, mis on ideaalne paik surfipuhkuseks.

4. Orlando, Florida

Orlando on teemaparkide pealinn - tavaliselt ülikallis, kuid nüüd on seal hinnad langenud, seega millal seda veel külastada, kui mitte nüüd.

5. Koh Samui, Tai

Imelised rannad, kaunid templid ja hõrgutav toit - mida eluks veel vaja. Sobib ka pidutseda armastavatele inimestele, sest Koh Smui rannapeod on legendaarsed.

6. Saint Tropez, Prantsuse riviera

Maaliline Saint Tropez on alati olnud rikaste ja ilusate meelispaik, kuid nüüd saab ka sinna täitsa mõistliku hinna eest, nii et tasub võimalust kasutada.