Eestlanna praktika Belgias: algul ei saanud vedama, pärast ei saanud pidama — aina lobisesin ja lobisesin

Tänavune praktika ei erine vaid asukoha mõtte, vaid ka tingimused on täiesti erinevad: “Koduigatsust tekitab kas või teadmine, et siin on kõik kinni, aga Eestis on kõik avatud. Nüüd on küll ka siin poed avatud, aga vabal ajal pole siin ikkagi midagi teha ega kuhugi minna. Selles suhtes on koroonatingimustes siin olemine oluliselt raskem kui möödunud kogemus. Töö teeb tänavu raskemaks ka maskide kandmine, mida tuleb hommikust õhtuni ees hoida.”