Kokkuvõtete tegemise aeg: kohe lõppev keeruline aasta tähendas õpihimulistele inimestele uusi väljakutseid ja uusi võimalusi

Made: Võimaluste spekter hariduse valdkonnas on lai. Üliõpilastel on võimalik õppida välisülikoolides või sooritada praktika, õppejõud saavad minna välisriiki õpetama, kutsekoolide õppurid saavad samuti sooritada erinevates riikides nii lühi- kui pikaajalist välispraktikat, ka kutseõpetajatel on partnerriikides stažeerimise võimalus, üldhariduskoolide õpetajatel ja täiskasvanute koolitajatel on valida erinevatel koolitustel osalemise ja välisriigis õpetamise võimaluste vahel. Lisaks on nii haridus- kui noortevaldkonnas võimalik teha erinevaid koostööprojekte. Ma olen päris kindel, et kõik, kes soovivad, leiavad võimaluse.

Euroopa Solidaarsuskorpus on mõeldud noorele ja noore all peame meie silmas 18-30-aastaseid inimesi ehk noori täiskasvanuid. Vahet ei ole, millisest majanduslikust seisust sa tuled; milline haridustase sul on; isegi keeleoskus ei ole oluline.

Anett: Euroopa Solidaarsuskorpus on natukene noorem kui Erasmus+ ja sai alguse 2018. aastal. See võttis Erasmus+ist üle väikese osa — Euroopa Vabatahtliku Teenistuse — ja lisas veel kaks uut tegevustüüpi juurde. Nii tekkis Erasmus+ile lisaharu, mis keskendub rohkem indiviidi arengule ja kogukonda panustamisele. Programm on küll tunduvalt pisem, aga tubli kõrvalprogramm.

Mis on Euroopa Solidaarsuskorpus ja kellele see mõeldud on?

Silva: Pluss tekkis Erasmuse järele just selle programmiperioodiga ning tähistab eeskätt seda, et Erasmus ei ole mõeldud vaid tudengitele, aga tegu on haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammiga, millega avanevad haridusvaldkonnas võimalused kõigile haridustasemetele, kutseõppuritele, üliõpilastele, õpetajatele, õppejõududele, täiskasvanukoolitajatele ja teistele haridustöötajatele, vabatahtlikele ja teistelegi.

Mis on Erasmus+, kellele see mõeldud on ja mida see pluss seal õigupoolest tähendab?

Nii Erasmus+ kui Euroopa Solidaarsuskorpuse programmid on üle Eesti igal pool ning ei ole maakonda, mis ei ole mingit pidi tegev programmidega. Teine kord on just väiksed kohad kõige tublimad ja leidlikumad.

Haridusvaldkonna kõrval on aga ka noortevaldkond — mis võimalusi see pakub?

Anett: Noortevaldkonnas on võimalik käia näiteks käia teises riigis erinevate projektitegevuste raames ja kirjutada ka ise projekte. Sinna kuuluvad nii noortevahetused, strateegiline koostöö erinevate organisatsioonide vahel. Euroopa Solidaarsuskorpusega saab minna vabatahtlikuks kuni aastaks või teha kohalikus kogukonnas solidaarsusprojekt. Noor, kes ei ole seotud ühegi organisatsiooniga, saab vabalt osaleda ja taotleda rahastust.

Mis on kohalik solidaarsusprojekt?

Anett: Kohalikus solidaarsusprojektis on vaja viit 18-30-aastast sõpra, kes koos mõtlevad, mis on kogukonnale kasulik, mida nad tahaksid ära teha. Kogukond on muidugi lai mõiste, aga meie peame siinkohal silmas eeskätt inimesi, keda ühendab miski. See võib olla geograafiliselt ühes paigas asuv kogukond, aga võib olla hoopiski ühise huviga kogukond. Põhiline on see, et projekt mõjutaks kogukonda. Projektide ampluaa on lõputu — kodutute kasside päästmisest fotonäitusteni.

Kuidas projektide käekäik on olnud — kuidas on nende tuntus ja kasutatavus kasvanud?

Silva: See on väga suur rõõm, et Erasmus+ on oma tuntust aasta-aastalt kasvatanud ja tegu on üldiselt esimese programmiga, mis meenub, kui tudeng otsustab välismaale õppima minna. Väga hästi on omaks võetud ka erinevad uuendused — kui varem oli tudengil võimalik valida vaid Euroopa väliskõrgkoolide seast, siis Erasmus+ tõi kaasa üleilmse õpirände, nii et kogu maailm on valla! Lisaks tõi praegune programm võimaluse minna välispraktikale ka äsjalõpetanutel.