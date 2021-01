Põrgu pilvede peal: 10 kõige uskumatumat asja, mis inimestega lennukis on juhtunud

Tõenäoliselt saadi haigus ülemaailmselt noortepäevalt, mis leidis aset Brasiilias. Kui lend maandus Sydney lennujaamas, ootas reisijaid kiirabi. Kolm inimest olid nii halvas seisus, et nad viidi lennukist kanderaamil minema. Lennuk läks karantiini ja see desinfitseeriti. Terviseametnike sõnul on peaaegu kindel, et noored said haiguse ülemaailmsel noortepäeval, mitte lennureisi ajal.

Kujuta ette, et sa oled lennureisil, mis kestab 13 tundi ja sinu kõrval istub reisija, kes põeb kõhuviirust. Nüüd kujuta ette, et sellise kõhuviirusega reisijaid on lausa 25 tükki ja neil kõigil on kohutavalt paha olla. Ka sind ajab oksele ja sul on kõhupobleemid. Aga sa oled lennukis Boeing 747-400, milles on kokku 10 tualettruumi. Täpselt selline kogemus on inimestel, kes sõitsid 2013. aasta augustikuus Tšiilist Austraaliasse.

Pikad lennureisid, lennuki hilinemine ja pagasiprobleemid — need on mõned ebamugavused, millega reisijad sageli kokku puutuvad. Mõned lennureisijad on pidanud toime tulema aga palju, palju hullemaga…

Eelmisel aastal suundus purjus mees Iceland Air’iga Reykjavikist New Yorki suunas. Mees oli ennast tollimaksuvabast alkoholist purju joonud ja seetõttu teibiti ta kleeplindiga istme külge kinni. Foto mehest levis sotsiaalmeedias kui kulutuli. Lennukis olnud reisija sõnul püüdis purjus mees naissoost kaasreisijat kägistada. Purjus mees karjus ka, et lennuk kukub alla. Niisiis otsustasid kaasreisijad mehe tooli suruda ja tõmbasid talle teibi ümber. Hiljem viidi mees lennukist välja. Lennufirma kinnitab, et selline vahejuhtum leidis aset ja lisab, et lennukites ongi taolisteks juhtumiteks plastist kinnituspaelad ja teip.

Tavaliselt ei lähe paljud inimesed lennukisse ilma kõrvatroppideta. Küll aga oleksid kõrvatropid pidanud olema lausa kohustuslikud American Airlines’i lennureisil eelmisel aastal, mis sõitis Los Angelesest New Yorki suunas. Üks sõnakuulmatu lennureisija segas kõiki pardal olijaid, kui ta ei kuuletunud korraldusele lõpetada Whitney Houston’i laulu “I Will Always Love You” laulmist. See sundis piloodi tegema hädamaandumise Kansas City rahvusvahelises lennujaamas.





Lennureisjate sõnul lahenes tüli üsna kiiresti ja reis sai rahulikult jätkuda. Piloot otsustas pöörduda Dulles’isse tagasi ja lennuliikluse juht suunas lennuki sõitma paar tiiru, et kütust kulutada, et lennuk saaks maanduda. Lennukit saatsid hävituslennukid, mis tõusid Andrews’i õhujõudude baasist, kui reisilennuk sisenes taaskord Washinton, D.C õhuruumi. Reisijale süüdistust ei esitatud.





33-aastase Jessica Benneti jaoks oli see tõenäoliselt jubedaim lennureis elus, sest üks lennureisija otsustas lüüa tema 19-kuust last 2013. aasta veebruaris Delta Air’i lennul, mis suundus Minneapolisest Atlanta suunas. Bennet ütles föderaalsele juurdlusbüroole, et lend oli kohe-kohe jõudmas sihtkohta ja oleks varsti hakanud maanduma. Laps aga hakkas nutma ja 60-aastane Joe Ricey Hundley otsustas last lüüa. Föderaalse juurdlusbüroo sõnul ütles mees: “vaigista oma neegrititt” ja lõi last näkku. See tekitas lapsele vasaku silma alla kahjustuse ja ta hakkas veel rohkem nutma. Benneti sõnul oli Hundley purjus ja talumatu ning vingus, et Benneti poeg on liiga suur, et istuda ema süles. Juhtumi avalikustamise järel kaotas Hundley töö AGC Aerospace & Defence’is ja kandis 8-kuuse vanglakaristuse ning vabandas kohtus lapse ema ees.





Allikas: weather.com, Reisijuhi arhiiv