Ida-Viru hotellijuht: Eesti elanike nõudlus on väga suur, nädalavahetusel on raske tuba leida

Narva-Jõesuus asuva Meresuu spaahotelli juht Igor Baranov ütleb Delfile, et välisturiste võiks olla küll palju rohkem, kuid nad ei saa kurta Eesti turistide osakaalu üle. „Meresuu Spa & Hotel asub mere ääres kuurortlinnas Narva-Jõesuus, mistõttu on praegune olukord selline, et peamised külalised on siseturistid,“ sõnab Baranov, kelle sõnul on hotelli teenuste järele suurt nõudlus just Eesti elanikelt. „Ei ole lihtne saada tuba Meresuu spaahotelli nädalavahetuste ega pühade ajal,“ ütleb Baranov. Nõudlus olevat nii suur, et toad tuleb kindlasti broneerida. „Seega oleme üldiselt rahul,“ lisab ta.