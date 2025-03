Iga kolmas eestlane plaanib oma reisikulusid vähendada

Rahvusvahelise reisitehnoloogia ettevõtte FlixBus tellitud uuring näitas, et 39% eestlastest, 27% lätlastest ja 19% leedukatest plaanivad sel aastal oma reisikulusid vähendada.

FlixBusi ärijuht Kamila Zalewska selgitab, et hinnatundlikkus on seotud elukalliduse tõusuga, kuid eestlaste puhul mängivad kindlasti rolli uued maksud. „Loomulikult teeb hind ja elukalliduse kasv inimesed reisimisel ettevaatlikumaks, eriti, mis puudutab transporti, kuna see on reisimisel üks suurimaid kuluallikaid.“

Eesti elanikud peavad transpordivalikul määravaks hinda

Hinnatundlikkus kujundab reisiharjumusi kogu Baltikumis ja on transpordivalikul peamine tegur. Eestis ja Leedus peab vastanutest piletihinda transpordivalikul määravaks 76% ning Lätis 73% vastanutest.

„Inimesed küll ütlevad, et nad otsivad transpordi valikul paremat hinda, ent tegelikkuses valivad sageli ikkagi auto või lennuki, mis on kulukam,“ nentis Zalewska.

Hoolimata hinnatundlikkusest reisivad eestlased pikemaid vahemaid kõige sagedamini autoga (46%), sellele järgneb lennuk (40%). Lätis ja Leedus on vastupidi, kõige populaarsem on lennuk (Läti 44%, Leedu 47%) ning alles seejärel isiklik sõiduauto ( Läti 36%, Leedu 38%). Bussid on kõigis kolmes riigis siiski oluline alternatiiv, umbes veerand elanikest kasutab neid pikamaareisideks.

„Eestlased on harjunud liikuma isikliku autoga, samas tähendab see suuremaid kulutusi kütusele ja hooldusele,“ märgib Zalewska. Ta lisab, et Eestis on elaniku kohta rohkem autosid kui Lätis või Leedus, mis selgitab uuringu tulemusi ja viitab omakorda tugevatele kultuurilistele eelistustele.

Bussireisi eelistatakse lühema vahemaa puhul

Uuring näitas, et Eesti reisijad kaaluvad bussiga reisimist pigem lühemate vahemaade puhul. Enim vastanuid ehk ligikaudu pooled (48%) peab optimaalseks kuni 4-tunnist bussireisi. Iga kolmas eestlane (29%) on valmis bussiga reisima kuni 7 tundi.