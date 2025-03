VIDEO JA FOTO | Järjekordne lennuõnnetus USA-s. Reisijad evakueerusid põleva lennuki tiivale

Evakueerimisest filmitud kaadrid näitasid, et reisijad seisid Boeingi reisilennuki tiival ja lennuki põhja lähedal põlesid leegid.

USA Föderaalne Lennuamet (FAA) teatas, et reisijad kasutasid Denveri rahvusvahelises lennujaamas turvaliselt maapinnale jõudmiseks täispuhutavaid liumägesid. Amet lisas, et uurib juhtunu põhjust. Tõsiste vigastuste kohta teateid ei ole, kuigi lennujaam kinnitas hiljem, et 12 inimest viidi kergemate vigastustega haiglasse.