airBaltic: avame lennuliinid Ukrainasse esimesel võimalusel

„Oleme järjekindlalt väljendanud oma plaane selles osas, et airBaltic on esimene lennufirma, mis on tagasi Ukrainas niipea, kui see on ohutu, ning jääme selle lubaduse juurde. Meie töötajate, reisijate ja tegevuste ohutus on alati meie kõrgeim prioriteet. Pärast meie teist visiiti Kiievisse on ettevalmistused meie tagasipöördumiseks hästi edenenud. Ootame elutähtsate lennuühenduste taastamist Ukrainas ja ning panustame ka ise sellesse,“ sõnas ettevõtte tegevjuht Martin Gauss.