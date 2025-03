Lõuna-Itaalias asuv Calabria rannik sobib ideaalselt suvepikenduseks

Calabria suurim ja vanim linn Reggio di Calabria on ühtlasi oluline majandus- ja kaubanduskeskus, kus kohtuvad ajalugu ning kaasaeg. Piirkond on tuntud kui „pronksi linn“, kuna just siit avastati kuulsad Riace pronkskujud – väärtuslikud Kreeka tsivilisatsiooni säilmed. Linnas saab jalutada ajaloolistel turgudel ja kitsastel tänavatel, kus kohalikud käsitöölised pakuvad ainulaadseid suveniire. Avastamist jagub ka kaubanduskeskustes ja kohalike disainerite butiikides. Reggio di Calabria Lido rand on populaarne nii kohalike kui ka turistide seas. Kui nädalavahetusel on seal rohkem elu, siis nädala sees saab nautida rahulikku päevitamist ja ujumist.

Calabria rannikut, mis on koguni 800 kilomeetrit, ääristavad nii vaiksed metsikud rannad kui ka mitmed kärarikkad väikelinnad, kus meelelahutusega ei koonerdata. Türreeni mere poolt piirab Calabriat „jumalate rannik“ – La Costa Degli Dei. See nimi tundub igati sobiv, arvestades piirkonna imeilusaid valgeid liivarandu, kristallselget merevett ja varjatud koopaid. Siin asuvad Itaalia kuulsad Tropea ja Vaticani rannad – viimane kuulub maailma saja ilusama ranna nimistusse. Mööda rannikut edasi asub Violetne rannik ehk Costa Viola, mis ulatub Palmi linnast Bagnarani.

Itaalia üks vanemaid piirkondi üllatab reisihuvilisi igal sammul. Calabria esmaasukad jõudsid siia umbes 3500 aastat eKr. Aja jooksul on kujundanud Calabria käekäiku ja väljanägemist nii antiikaja kreeklaste, hispaanlaste, araablaste kui ka normannide mõjud. Põnevaid kirikuid, kindluseid ja kloostreid on piirkonnas palju ning nad kõik on oma ajastu verstapostid.

Tropead peetakse Calabria populaarseimaks mereäärseks kuurordiks ning see on tuntud kui „jumalate ranniku“ kalliskivi. Linn asub järsul kaljul, pakkudes lummavaid vaateid Türreeni merele. Päeval saab nautida randu, sinakasrohelist ja selget merevett ning õhtuti Tropea elavat atmosfääri – erinevaid kohvikuid, restorane ja tänavamuusikute etteasteid, mis loovad erilise meeleolu. Siit tasub kindlasti kaasa osta kohalikku oliiviõli ja veini ning proovida kuulsaid Tropea punase sibula roogi, mis on piirkonna tuntust üha kasvatanud.

Zambrone on tuntud oma valge liivaranna ja erakordselt puhta merevee poolest. Ehkki rand ise pole suur ja võib olla rahvarohke, leidub kaljude vahel varjatud lahesoppe, kus saab nautida privaatset rannamõnu. Lisaks avaneb siit suurepärane vaade Stromboli saarele ja selle aktiivsele vulkaanile. Soovi korral saab ette võtta päevase paadiretke saarele, et näha vulkaani oma silmaga.

Briatico ja Pizzo vahel paiknev Vibo Marina on mõnusa rütmiga sadamalinn, mida ümbritsevad maalilised mäed. Siin on liivarannad vaiksemad ja vabad puhkajate hordidest. Ideaalne paik romantilisteks jalutuskäikudeks sadamakail. Kohalikud restoranid pakuvad värskest kalast valmistatud roogi ja muid klassikalisi Itaalia maitseelamusi.

Pizzo lähedal asuv Briatico on endisest kalurikülast välja arenenud rahulik kuurort, kust avanevad hingematvad vaated Türreeni merele. Peamine tõmbenumber on pikk, peene liivaga rand, mille kristallselge merevesi kutsub ujuma ja päevitama. Hommikutel täidavad ranna Itaalia pered, kes naudivad sooja päikest ja merekohinat, kuid pärastlõunal, siesta ajal muutub Briatico vaiksemaks – see on suurepärane aeg rahu ja vaikuse otsijatele.

Sant’Euphemia väina rannikul asuv Pizzo on tuntud oma kalapüügitraditsioonide ja lummavate päikeseloojangute poolest. Linna ajalugu ulatub Rooma impeeriumi aegadesse, ning siin asub kuulus loss (Palees), kus hukkus Napoli kuningas Joachim Murat – Napoleon Bonaparte’i naisevend. Arhitektuurihuvilised peaksid külastama barokkstiilis Püha Jüri kirikut ja muljet avaldavat Piedigrotta koobaskirikut, mis on raiutud otse kaljusse. Pizzo on lisaks kuulus oma legendaarse Tartufo jäätise poolest – šokolaadiga kaetud hõrk trühvlikujuline maius, mille südamest voolab kreemjas täidis. See on kindlasti nauding, mida peab proovima!

Capo Vaticano – Calabria kauneim rand

Kui otsid tõelist loodusimet, siis Capo Vaticano on õige valik! See paik on kuulus oma valgete randade ja türkiissinise veega, mida peetakse üheks Itaalia kaunimaks rannikuosaks. Capo Vaticano on ideaalne sukeldujatele ja snorgeldajatele, sest siin leidub mitmeid veealuseid koopaid ning rikkalikku mereelustikku. Lisaks ulatub siinne kõrgeim kalju 124 meetrini, pakkudes unustamatuid vaateid merele. Siin saab nautida ka paadireise saartele ning avastada piirkonda jalgsi matkates.

Parghelia – rahulikuks puhkuseks

Tropea lähedal asuv Parghelia on väiksem ja rahulikum kuurort, mille randu kaunistavad looduslikud graniitkaljud. Need pakuvad ideaalseid tingimusi snorgeldamiseks ja allveeujumiseks. Neile, kes soovivad privaatsust, on võimalus rentida süst või kanuu ja avastada varjulisi lahesoppe, kuhu turistid tavaliselt ei satu.

Ricadi – looduskaunid rannad ja aktiivne puhkus

Ricadi kuurort pakub kolme kaljudega eraldatud randa, mis sobivad ideaalselt neile, kes otsivad rahulikku ja looduskaunist puhkusepaika. Siin leidub mitmesuguseid majutusvõimalusi, alates luksuslikest hotellidest kuni traditsiooniliste villadeni. Aktiivse puhkuse armastajatele on valikus veespordialad, matkarajad ja paadisõidud.

Simeri Mare – ideaalne peredele

Calabria pealinna Catanzaro lähedal asuv Simeri Mare randa paitavad Joonia mere lained. Piirkond on tuntud oma valge liiva ja erkroheka merevee poolest. See on parim valik peredele, kuna paljud siinsed hotellikompleksid, restoranid ja mängualad on väga lastesõbralikud. Lisaks rannamõnudele tasub külastada ka lähedal asuvaid ajaloolisi külasid ning Scylletiumi arheoloogiaparki.

Iga Calabria kuurort pakub oma ainulaadset võlu ja võimalusi, sõltuvalt sellest, kas eelistad rahulikku rannapuhkust, kultuuri või sportlikke tegevusi. Üks on kindel – Calabria jätab unustamatu mulje igale külastajale. Aktiivsed puhkajad leiavad võimalusi sukeldumiseks, jahisõiduks ja surfamiseks. See on suurepärane koht neile, kes otsivad põnevust. Kuigi mõned siinsetest kuurortidest ja randadest on juba populaarseks saanud, siis ei ole siin veel massiliselt turiste.

Enamik Lõuna-Itaalia päevi on päikeselised. Kui külastad Calabriat septembris või oktoobris, saad ikka veel ligi 25-kraadises vees ujumas käia. Siinsed sügised on soojad ja päikeselised. Õhutemperatuur jääb samal ajal 22–28 kraadi vahele.

2025. aasta suvehooajal pakub reisikorraldaja Novatours ainsana Eestist Itaaliasse tšarterreise. Head võimalused ja parimad hinnad Calabria piirkonna külastamiseks on ajavahemikus 08.09.–16.10.2025 (k.a), mil väljuvad Novatoursi otselennud Tallinnast Lamezia Terme lennujaama. Reiside võimalikud kestused on nädal ja kaks nädalat.

Lisainfot Novatoursi reiside ja teenuste kohta saad kodulehelt www.novatours.ee, oma reisikonsultandilt, kirjutades e-posti aadressil reis@novatours.ee või helistades 666 8000.