Tallinnasse saada soovinud Vene kodanikud plaanivad kaevata Ryanairi kohtusse

Selgus, et sarnasesse olukorda sattusid Suurbritanniast ja Iirimaalt Eesti pealinna lennanud reisijad. Nüüd tahekakse esitada lennufirma vastu kollektiivne hagi.

Cambridge’is õppival Mihhailil on Venemaa pass ja Eesti viisa. Noormehe isa Sergei sõnul on poeg kahe aasta jooksul Ryanairiga Londonist Tallinnasse probleemideta lennanud. Viimasel korral teda aga lennukile ei lubatud. Ryanairiga ühendust võttes kehitasid lennujaama töötajad õlgu. Vastuseks öeldi, et peavad lihtsalt enda käsku täitma.