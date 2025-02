HEA TEADA | Aprillist on Suurbritanniasse lendamiseks vaja reisiluba. Vaata, kui palju selle taotlemine maksab

Välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Margus Särglepp sõnas Delfi Reisijuhile, et Eesti kodanikele avatakse taotluskeskkond 5. märtsil. „Loa peab taotlema iga reisija jaoks eraldi. See kehtib kuni kaks aastat, eeldusel et pass, millega reisitakse, ei aegu enne seda tähtaega. Loa alusel saab Suurbritannias viibida korraga kuni kuus kuud,“ ütles ta.

Särglepp toonitas, et kui Suurbritannias, näiteks Londonis, toimub ümberistumine nii, et transiitsoonist ei ole vaja lahkuda, pole tarvis ETA-t siiski taotleda. „Kui ümberistumise käigus tuleb vahetada lennujaamu, tuleb kindlasti väljuda transiittsoonist ja luba on vajalik. Samuti võib juhtuda, et erinevaid lennufirmasid kasutades tuleb ümberistumisel jätkulennule uuesti registreeruda. Sel juhul on tõenäoliselt samuti tarvis taotleda eelnevalt elektrooniline reisiluba,“ selgitas ta.