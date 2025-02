TTJA tegi Kon Tiki reisibüroo osas kuriteoteate ning asub tagatise arvelt väljamakseid tegema

„Kui 2024. aasta kevadel oli Kon Tiki Reisid OÜ tagatise summa 230 000 eurot, siis järelevalve tulemusena suurendas ettevõtja seda summat 860 000 euroni. Möödunud aasta kolmanda kvartali ettevõtja poolt esitatud aruandluse kohaselt oli reisiettevõtja tagatis piisav ehk kattis kogu tulevikku suunatud müügimahu. Reisiettevõtjal on kohustus esitada õigeid andmeid. See, et Kon Tiki Reisid OÜ poolt võetud kohustuste kogusumma ületab niivõrd suures mahus reisiettevõtja poolt seatud tagatist, näitab, et reisiettevõtja ei täitnud tagatise kohustust nõuetekohaselt ning samas esitas ta ka TTJA-le valeandmeid. Seetõttu oleme esitanud ettevõtja suhtes ka kuriteoteate politseile,“ lisas Koppel.

„Meil on väga kahju tekkinud olukorra pärast, kus sajad inimesed on jäänud ilma reisist ning nagu tänaseks selgunud, pole tagatise arvelt võimalik neile ka kogu summat tagastada. Oleme avalduse saatnud tarbijatega eraldi ühendust võtnud, et selgitada olukorda ja edasisi võimalusi. Kon Tiki Reisid OÜ suhtes oleme esitanud kuriteoteate politsei- ja piirivalveametile, et uurimine aitaks tuvastada võimalikke pettuse või kelmuse ilminguid ettevõtja äritegevuses,“ selgitas TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel.

Mis saab edasi?

Ettevõtte suhtes on alustatud pankrotimenetlust, kuid praeguseks ei ole pankrotti välja kuulutatud. Kui pankrot kuulutatakse välja, avaldatakse selle kohta teade Ametlikes Teadaannetes ja siis saavad kõik, kellel on ettevõtja vastu nõudeid, esitada need pankrotimenetluses üldises korras. Nõuete rahuldamine on võimalik pankrotivara olemasolul – kas ja kui palju ettevõttel vara on, selgitatakse välja pankrotimenetluse käigus. Mõnedel juhtudel – kui tegemist on varasema nõudega, mis pole seotud maksejõuetusega – võib abi saada ka kindlustuse kaudu.

Eestis kehtib individuaalne tagatissüsteem

Individuaalne tagatissüsteem tähendab, et kõik reisikorraldajad ja seotud reisikorraldusteenuste pakkujad on kohustatud omama tagatist. Neil on kohustus hinnata tagatise piisavust ja vajadusel tagatist suurendada. Tagatis peab olema piisav reisiettevõtja tegevuse igal ajahetkel. Ettevõtja maksejõuetuse olukorras saab TTJA kasutada tagatist reisijate nõuete hüvitamiseks ja juba reisil olevate reisijate koju naasmise korraldamiseks.

Järelevalve tulemusel ja koostöös reisiettevõtjatega on 2023. ja 2024. aastal ettevõtjate poolt tagatisi suurendatud kogusummas 8,4 miljoni euro võrra. See näitab, et Eesti reisiettevõtjad on vastutustundlikud ja täidavad reisiettevõtjatele kehtivaid nõudeid. „Kon Tiki tagatise kasutuselevõtu puhul oli tegemist väga erandliku juhtumiga, mis ei peaks mõjutama reiside ostmist Eesti reisiettevõtjatelt,“ täiendas Koppel.

