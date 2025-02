Uus bussiliin avab eestlastele ukse Leedu kuurortlinnadesse

Kui Eesti linnade vahel sõitis 2024. aastal Lux Expressiga 2,1 miljonit reisijat, siis koos rahvusvaheliste liinidega teenindas Balti regiooni suurim liikuvusettevõte mullu kokku 3,17 miljonit inimest. See on 14,6 protsenti enam kui aasta varem.

Kokku neljas riigis tegutseva Lux Expressi suurim tähelepanu kulus mullu Lätile, kus Eesti ettevõte sai kevadel olulise strateegilise võidu. Kui varem toimis Läti kaugliinide bussiliiklus täielikult riigi dotatsioonidel, kus teenindusõigus läks sageli madalaima hinnaga pakkumise teinud vedajale, siis Lux Express tõestas, et ka ilma riigipoolse toetusteta on võimalik pakkuda kvaliteetset ja taskukohast liikuvusteenust.

Tänu sellele strateegilisele läbimurdele alustas Lux Express maikuust reise Riiast Daugavpilsi ja Liepājasse, mis on Läti suuruselt teine ja kolmas linn. Ettevõtte mugavates bussides reisis neil liinidel lisaks kohalikele elanikele ka enam kui 10 000 turisti, kellest suur osa olid pärit Eestist ja Saksamaalt.

Läti transpordiministeeriumi asekantsleri Elīna Šimiņa-Neverovska sõnul on Lux Expressi laienemine Lätti mõjutanud positiivselt kogu sektorit. „Lux Express on suurendanud konkurentsi kogu reisijateveo sektoris ja suurimad võitjad sellest on reisijad,“ kommenteeris asekantsler.

Lux Expressi juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul on ettevõttel sel aastal ambitsioonikas eesmärk – kahekordistada oma tegevusmahtu Läti siseriiklikel liinidel. „Meie teenuse kõrge kvaliteet, mis on Eestis juba harjumuspärane, on toonud Läti siseliinidele uue kvaliteedistandardi, mille reisijad on hästi vastu võtnud. Nõudlus on ületanud meie ootusi ning reisijate arv on kasvanud kiiremini, kui prognoosisime,“ märkis Roos.

Tema sõnul on ettevõtte edu äratanud tähelepanu ka konkurentide seas. „On näha, et ka teised turuosalised on hakanud rohkem pingutama, mis teeb lõppkokkuvõttes head kogu turule ja eelkõige reisijatele.“