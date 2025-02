Kon Tiki reisibüroo vastu kogunes üle 600 nõude. Kõik kliendid ei pruugi raha tagasi saada

Kon Tiki Reisid lõpetas tegevuse eelmise aasta novembri lõpus, jättes hätta paljud oma kliendid, kes olid reisidel maailma eri piirkondades. Lisaks jäid ära nende inimeste puhkusereisid, kes olid Kon Tikilt reisid soetanud edaspidiseks. TTJA hakkas koguma reisibüroo vastu nõudeid, et rahuldada need 860 000 euro suurusest tagatisrahast.

Nõuete kogumine lõppes 11. veebruaril. TTJA andmetel laekus neile üle 600 avalduse. TTJA kommunikatsioonijuhi Aap Andreas Rebase sõnul tehakse otsused avalduste rahuldamise kohta ilmselt alanud nädala esimeses pooles. „Kuigi kõik avaldused on meieni jõudnud ja oleme ka kõigi avalduse esitajatega suhelnud, siis ei ole me neid kõiki jõudnud üle kontrollida,“ lausub Rebas. Tema ütlusel ei pruugi kõik esitatud nõuded kuuluda väljamaksmisele tagatisraha arvelt. Seega oleme kohustatud need summad üle kontrollima, märgib ta, mis tähendab, et amet kontrollib reisijate esitatud nõuete põhjendatust.