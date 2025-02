FOTOD | Tallinki reisilaev Baltic Princess läbib ulatusliku värskenduskuuri

„Baltic Princessi kuivdokkimise plaanid on küllaltki mahukad, sest lisaks tavapärastele tehnohooldustöödele on seekord eriline fookus laeva peamistel reisijate aladel. Reisijad panevad muutusi kindlasti tähele juba siis, kui nad laeva sisenevad. Renoveerimistööd hõlmavad enamiku pardakaupluste, ühe suurema a la carte restorani, peamise kokteilibaari ja laeva infoala interjööri täielikku uuendamist. Tööde rahaline maht, ligikaudu 4 miljonit eurot, on ligikaudu pool planeeritava kuivdoki kogumaksumusest. Loodame, et meie külalised jäävad lõpptulemusega väga rahule, sest kavandatav uuenduskuur tõstab reisikogemuse uuele tasemele,“ ütles Tallink Grupi laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik.

Näiteks on täiesti uuenenud laeva infoleti ümbrus, mis on lahendatud karges tänapäevases skandinaavialikus stiilis. Niisamuti on enamik pardakauplusi läbinud põhjaliku uuenduse: peamisesse tax-free kauplusesse planeeritud uus esitlusala tootetutvustusteks ja degusteerimisteks. Mugavust lisab ka uus nelja jaamaga iseteeninduskassa. Parfümeeria- ja kosmeetikakauplusesse luuakse kaks avarat sissepääsu. Ka laeva lastekaupade ja kingipood laienevad ning sinna pääseb edaspidi otse parfümeeria- ja kosmeetikakauplusest.

Täielikult renoveeritakse laeva üks menukamaid, a la carte restoran Grill House. Soome sisearhitekti Heikki Mattila loodud Grill House’i restorani uus sisekujunduse kontseptsioon on juba varem tuttav laevalt Baltic Queen. Ka laeva elegantne kokteilibaar Piano Bar saab täiesti uue sisekujunduse, mille autor on soome disainer Marjut Nousiainen. Pardakaupluste ja infoala uue sisekujunduse on loonud Soome disainibüroo Franz Design.

Reisilaev Baltic Princess on ajutiselt liinigraafikust väljas algusega Turust 26. veebruarist kell 13. Sealt siirdub laev 28. veebruaril edasi plaanilisse hooldusse BLRT Turu laevaremonditehasesse, kus laev kuivdokitakse ning jääb sinna kuni 17. märtsini.