Air Baltic avas otseliini Tallinnast Barcelonasse

„Tallinn on üks Air Balticu kodulinnadest ja meie põhieesmärgiks on jätkuvalt tõhustada ühenduvust Tallinnast, et pakkuda oma klientidele rohkem reisivõimalusi. Uus lennuliin laiendab reisivalikut ja tagab edasise ühenduvuse ülejäänud maailmaga, tugevdades veelgi meie positsiooni Eesti ja Balti riikide juhtiva lennufirmana,“ ütles Air Balticu president ja tegevjuht Martin Gauss.

Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennujaamal väga hea meel Air Balticu uue Barcelona liini avamise üle. „Hispaania sihtkohtade järgi on Eesti turul suur nõudlus ning Barcelona on juba täna palavalt armastatud sihtkoht. Barcelona on Air Balticu teiseks otselennu sihtkohaks Hispaanias. Nende Malaga liin on väga kenasti vastu võetud ja kes suudaks vastu panna imelise Barcelona võludele. Rõõmustame iga uue liini üle ja suurepärane koostöö lennufirmaga tähendab, et häid uudiseid on neil Tallinna jaoks veel. Kevadel saab Air Balticuga Tallinnast otse Reykjaviki (Island) ja Tiranasse (Albaania) lennata,“ rääkis Pärgmäe.