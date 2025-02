„Rikuvad peresõbralikku kuvandit.“ Kuurortlinn karmistab turistide kohatu käitumise tõttu seadusi

Kavandatavas dokumendis seisab, et turistide väärkäitumisega tegelemiseks on vaja kiireloomulisi muudatusi. Näiteks leidis eelmisel aastal aset juhtum, kus kaheksa Briti meesturisti tantsisid päeva jooksul alasti baaris.

Linnavalitsus loodab, et trahvid toimivad ennetavate meetmetena. Avalikkusel on 30 päeva aega, et jagada oma arvamust Albufeira pakutud käitumisjuhendi kohta. Eeldatakse, et need reeglid jõustuvad enne suve kõrghooaega.