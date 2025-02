Te pole veel Tais käinud? Nautige kirevat puhkust unistuste maal!

Ühinege Bangkoki pulseeriva vooga

Kohalikud elanikud ütlevad, et Bangkokil on kaks südant. Kolmesaja-aastase vanalinna Suure Kuningapalee müüride taga tuksub iidne süda. See annab lossi hoovis elu enam kui sajale hoonele, mis on kaunistatud kulla, mosaiikide, vääriskivide ja freskodega. Siin asub kuue värvika hiiglase kaitse all riigi peamine pühamu, Smaragd-Buddha tempel.