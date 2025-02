Reisieksperdid soovitavad: kuidas pääseb linnadesse, kuhu Ryanair lõpetab Tallinnast lendamise

Estraveli erakliendisuhete ja turundusosakonna juht Katrin Aaslaid ütleb, et mai lennuplaane vaadates (Ryanair lõpetab lennud aprillis), on Ryanairi maha võetud sihtkohtadesse jõudmise võimaluste pilt suhteliselt lai. „Hinna osas on traditsioonilisema ärimudeliga lennufirmadel muidugi keeruline Ryanairi lennupiletite hindadega konkureerida,“ tunnistab Aaslaid. „Seega juba soetatud pileti eest sihtkohta uut lennupiletit sama hinnaga arvatavasti võimalik osta ei ole,“ tõdeb ta. „Küll aga peaks selle kompenseerima parem teenus ja teadmine, et lend ja reis saab siiski toimuma.“