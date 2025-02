Kanaari saartel algab aasta suurim ja oodatuim pidu – karneval!

Kanaari saartel leidub alati midagi uut ja põnevat, mis ootab avastamist – olgu see ookeanis, rannikul või maismaal. Nii Tenerifel kui ka Gran Canarial on alati võimalus nautida spordi ja looduse harmooniat. Mõlemal saarel on oma ainulaadne võlu ja rohkelt avastamisrõõmu. Kui otsustad reisida veebruaris või märtsi alguses, saad osa Kanaari saarte aasta populaarseimast üritusest – karnevalist! Reisikorraldaja Novatours teeb sündmusest ülevaate.