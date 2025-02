Tühistatud lendude arv sõltub seetõttu sellest, kui palju piloote haigestub. Kuna praegu on viirushaiguste hooaeg ja tihti jäädakse haigeks lühikese etteteatamisega, võib see tähendada, et lend tühistatakse napilt enne selle väljumist.

Pilootide läbirääkimised Finnairiga on kestnud juba kuus kuud, ilma suurema eduta. Selle aja jooksul on Finnair pidanud tühistama ligi 800 lendu. Sel nädalal teatas lennufirma, et on valmis kümneid piloote koondama.