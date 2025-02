Eestlased jahivad reisides sooduspakkumisi, mille eest eelistatakse tasuda osadena

„Eelmisel aastal oli väga hästi näha, et kliendid pingutasid üha enam parima hinnaga reiside leidmiseks. Näiteks uuriti, kas on soodsam reis broneerida varakult või oodata viimase hetke pakkumisi. Parema hinna saamiseks planeeriti reisid pikalt ette – koolivaheaja ja teiste populaarsemate reisiperioodide ajaks broneeriti reisid juba varakult ära,“ lausus AirGuru Eesti tegevjuht Marge Zirel.

Egiptus on eestlaste seas talvise sihtkohana olnud populaarne juba aastakümneid, kuid viimastel aastatel on näha huvi suurenemist Sri Lanka vastu ning seda suuresti tänu võimalusele lennata sinna Tallinnast otselennuga. „Suvel on lisaks tavapäraselt populaarsele Türgile ja Kreeka saartele väga populaarseks muutunud ka Montenegro. Kuigi soodne hind on endiselt väga tähtis, eelistatakse üha enam kvaliteetsemaid hotelle ja vaadatakse hea hinna ja kvaliteedi suhet,“ kirjeldas Zirel.

Hea hinnaga Vahemere äärde

Ka Trip.ee reisieksperdi Andres Lahtvee hinnangul oli eelmisel aastal märgata, et reisi planeerides otsiti sooduspakkumisi. „Populaarseimad olid hea hinnaga pakkumised Vahemere-äärsetesse sihtkohtadesse, linnareisidele Euroopa suurlinnadesse ning samuti on suurelt tagasi ka Kagu-Aasia – nii Tai, Sri Lanka kui Indoneesia,“ sõnas Lahtvee.

Ta tõi välja ka eestlaste kasvanud huvi Kesk- ja Lõuna-Ameerika vastu. „Kui reisi planeeritakse iseseisvalt, mitte läbi reisibüroo, on sihtkoha valimisel number üks põhjus just lennupiletite hind. Näiteks kui saab 300 euroga lennupiletid Mehhikosse, siis ostetakse need piletid ka ära,“ nentis Trip.ee ekspert.

Egiptuse ja Türgi hinnad on tõusnud

Lahtvee prognoosib, et 2025. aastal jäävad lennupiletite hinnad pigem samaks, mis eelmisel aastal. „On oodata, et piletihinnad jäävad pigem samaks või kui reisikuupäevad on paindlikud, siis võivad lennupiletite hinnad kujuneda isegi odavamaks kui eelnevatel aastatel. Hästi palju oleneb sellest kui paindlikud ollakse,“ lausus reisiekspert.