Himos on Eesti parim suusakeskus!

Millised tegevused/kogemused jäid sulle Himoselt kõige paremini meelde?

Kõige rohkem meeldis mulle suusatada mitmekesistel nõlvadel ja pargis. Lapsega oli imeline mängida Lumila alal – tuubirada oli tõeline hitt! Võin öelda, et Himos on nö Eesti parim suusakeskus, sest sinna on Tallinnast lühike maa ning see on eestlaste seas väga populaarne sihtkoht. Himos on tegelikult Tallinna lähedal suurim suusakeskus ja sinna võib minna kasvõi hetke ajendil, sest laevareis kestab vaid 2,5 tundi ning pärast laevast väljumist saab juba kolme tunni pärast majutuse võtmeid kätte. Soovitan!