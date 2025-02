Tallinn pole erand. Ryanair kärbib liinivõrku üle Euroopa

Sarnane olukord on Roomas, kus Ryanair on teatanud võimalikest kärbetest, mis on seotud lennujaamatasude järsu suurenemisega. Ciampino lennujaamas, kuhu Ryanair praegu Tallinnast lendab, tõusevad lennujaamatasud 2028. aastaks 44% võrra, kirjutab Travelandtourworld.

Kärped puudutavad kogu Euroopat

Terav on olukord Prantsusmaal, kus Ryanair on juba loobunud paljudest Pariisi lendudest. Kuigi lennufirmale kuuluvad Orly lennujaamas ajaslotid, on O’Leary otsustanud need kasutamata jätta. Seisu teeb keerulisemaks asjaolu, et Prantsusmaa plaanib 2025. aastal lennundusmaksu kahekordistada. O’Leary on hoiatanud, et kui valitsus ümber ei mõtle, võib Ryanair Prantsusmaalt täielikult lahkuda.