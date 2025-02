Rixose esmaklassilised hotellid Egiptuses – tunneta tõelist kvaliteeti ja luksust

Egiptus on läbi aegade olnud talvehooaja populaarseim sihtkoht kõikidele rannapuhkust ihkavatele eestimaalastele – selle riigi võludega on teistel sihtkohtadel raske võistelda, kuna trumbiks on köitev Punase mere veealune maailm, ideaalsed tingimused veespordi harrastamiseks, eriti põnevad ajaloolised paigad ning tõeliselt tasemel kvaliteethotellid.