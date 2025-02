HEA TEADA | Kuidas riietuda, et sind ikka lennule lastaks?

USA lennufirma Spirit Airlines teatas hiljuti, et karmistab ebameeldivate olukordade tõttu reisijate riietust puudutavaid eeskirju. Nii ei lasta edaspidi lennukisse reisijat, kes on paljajalu või poolpaljas, st kui ta kannab läbipaistvaid riideid või tal on paljastatud rinnad ja tuharad. Samuti hoiatab lennufirma, et lennust võivad maha jääda ka need, kelle „riided või esemed, sh kehakaunistused, on olemuselt nilbed või ebameeldiva lõhnaga“.