Uued lennuliinid: märtsi lõpust saab Tallinnast läbi Amsterdami New Yorki ja Torontosse

airBaltic teeb koostööd Air France’i, KLM’i ja Delta Airlines’iga, misläbi tekivad Tallinnast uued ühendused Amsterdami kaudu lendamiseks. „Näiteks saab lühikese ümberistumisajaga lennata Põhja-Ameerikas asuvasse Bostonisse, Salt Lake Citysse, Atlantasse, New Yorki, Torontosse ja teistesse seal asuvatesse linnadesse,“ ütles AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige Eero Pärgmäe.

Samuti saab lennata Suurbritannia linnadesse Aberdeeni, Birminghami, Edinburgi ja Invernessi ning Kesk- ja Lõuna-Euroopas asuvatesse linnadesse Bremeni, Baselisse, Rooma, Firenzesse, Hannoveri, Lissaboni, Madriidi, Portosse, Stuttgarti ja Valenciasse, mis on Pärgmäe sõnul mõned näited eestlaste lemmiksihtpunktidest.

Lisandunud Amsterdami lennud olnud pikalt airBalticuga arutamisel. „Eestlased lendavad aastas enam kui 1100 erinevasse sihtkohta ja seepärast on head ühendused suurte sõlmjaamadega üliolulised nii meile kui ka väliskülastajatele,“ märkis Pärgmäe.

Amsterdami lennujaam on üks suurimaid sõlmjaamu Euroopas, mis teenindab 66,8 miljonit reisijat aastas ning on kodulennujaamaks KLM´ile. Amsterdami lennujaamast väljuvad lennud enam kui 273 sihtkohta, millest üle 100 on mandrite vahelised lennud ja kuhu lendab ligi 75 lennufirmat.