Türgi kevad võlub suvesoojuse ja õitsvate tsitruspuude iluga

Tegevust leiavad ka pere pisimad, sest nii mõnigi hotell avab varakult enda veepargi, kus saab hullata päev otsa. Samuti on selleks ajaks merevesi eestimaiselt soe ja hakkab lähenema kahekümnele kraadile. Kevadel saab nautida merevee „rikkumatust“ ehk täiesti kristallselgelt vett. Hea õnne korral võib isegi mererannas näha delfiine, kes suvel soojema vee tõttu ranniku äärde ei kipu. Oma kogemusi Türgi kevade võludest jagab Novatoursi pikaajaline reisiesindaja ja reisimüügi haldur Elisabeth Niitav.

Mõeldes Türgile, tuleb ilmselt silme ette turul kauplemine. „Tõepoolest, kaubelda kohalikele meeldib ja üllataval kombel saab seda teha isegi mööbli- või elektroonikapoodides. Hooaja algus on aga kohalikul turul ehk bazaar’il kauplemiseks kõige soodsam aeg. Türgis on levinud uskumus, et kui esimene külastaja kauba ära ostab, siis tahavad seda ka kõik järgnevad kliendid. Just seetõttu on nad nõus hinda märkimisväärselt alandama, et kaup kindlasti ostetud saaks,“ selgitab Niitav.

Loodusesõpradele on samuti kevad suurepärane aeg Türgi külastamiseks. „Üks maagilisemaid hetki on just märtsis-aprillis, kui ümberringi hakkavad õitsema tsitrusepuud. Mõnusalt sooja ilmaga, turistidest veel tühjas linnas, apelsinipuude all tsitruselõhnas istuda ja lasta kergel tuuleiilil enda põski paitada on niivõrd kergendav ning vabastav tunne, et seda peaks iga inimene vähemalt korra elus kogema. Eriti tugevalt on õitsemise lõhna tunda pärast kerget vihmasadu,“ kirjeldab Niitav.