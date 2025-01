ÜLEVAADE I 5 viisi, kuidas Tartus talvepuhkust veeta

Otse Tartu raekoja platsil ehk linnasüdames saab kuni 2. märtsini liuelda ümber suudlevate tudengite purskkaevu. Kui sul pole uiske ega ka varasemat oskust, siis ole mureta! Uisud saab rentida seal samas uisulaenutusest , lisaks toimuvad kaks korda nädalas täiesti tasuta uisutunnid, mis on avatud kõigile.

Lumist lustimist leiab sobiva ilma korral näiteks Tähtvere spordipargist või Tartu lumepargist . Samuti ootab sind legendaarne Tartu maratoni rada – eelkõige loomulikult maratonipäeval , mil saavad kokku tuhanded suusasõbrad kõigist Eestimaa nurkadest ja üle maailma. Kuid Elva ja Otepää vahel looklev rada on avatud ka muul ajal, mil lund jagub.

Kas ka sina andsid uusaastalubaduse, et hoolitsed enda eest sel aastal paremini? Tartus on seda lihtne teha, sest siit leiab head nii kehale kui vaimule. Kui jalutad mööda Tartu parke ja Emajõe-äärseid radu, saavad mõtted klaariks ja sammud kogunevad märkamatult.

Sauna lõõgastav mõju on teada tõenäoliselt igale eestlasele. Puhka päriselt välja, külastades V spaa vee- ja saunamaailma! Kolmapäeviti tasub aga minna Aura keskusesse, sest just siis saab osa võtta ühest eriti muheda nimega üritusest nagu „Vihakolmapäev“, et nautida kuuma leili ja turgutavat vihta Aura väliterrassi iglusaunas.