TTJA pikendab Kon Tiki Reisid OÜ nõuete esitamise tähtaega

Need, kes ei ole veel avaldust esitanud, saavad seda teha. Kõigil, kes on juba avalduse esitanud, kuid kes pole ametilt vastust saanud, palutakse TTJA-ga ühendust võtta.

TTJA on vastanud kõikidele nendele reisijatele, kelle avaldused on eilse seisuga ametini jõudnud. Mõnel juhul on reisijatel tekkinud kahtlus, kas nende poolt esitatud avaldus on ametini jõudnud. Kui reisija on ametile avalduse esitanud, kuid amet ei ole talle praeguseks vastanud ega vasta pärast avalduse esitamist hiljemalt järgmisel tööpäeval, palub amet endast teada anda ning helistada ameti infotelefonile: +372 620 1707.

„Et kõik reisijad saaksid nõuded esitatud ja veenduda, et need on ka ametini jõudnud, oleme otsustanud pikendada Kon Tiki Reisid OÜ nõuete esitamise tähtaega. Juhime tähelepanu, et tähtaja pikendamine ei tähenda nõuete menetlemise aja edasilükkumist,“ selgitas TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel. „Teeme otsuse nõuete rahuldamiseks esimesel võimalusel peale nõuete esitamise pikendatud tähtaega. Täpset aega on paraku keeruline prognoosida, sest avalduste esitamine on veel käimas ning ei ole teada, kui palju avaldusi kokku esitatakse.“