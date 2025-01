KASULIK | Viis nippi, kuidas välismaal targalt maksta

Mitmetes söögikohtades ja poodides pakutakse võimalust maksta terminalis kohaliku valuuta asemel eurodes ehk konversioon tehakse makseterminalis. See on kõige kallim lahendus, mida tuleks vältida. Seega vali alati kohalikus valuutas tasumise võimalus, isegi kui kodupank võtab selle eest teenustasu. Jälgi ka seda, et teenindaja ei läheks makseterminali ja kaardiga taharuumi, kus oleks võimalik kontolt maha võtta suurem summa või kopeerida kaardi andmed.

Sõltumata sellest, milline valuuta on reisisihtkohas käibel, tasub maksevahendeid hoida eri kohtades, näiteks jagatuna rahakoti, taskute või reisikaaslaste vahel. Eriti kehtib see suuremate sularahasummade kohta, et vältida varguse või mõne õnnetusjuhtumi tõttu kogu rahast ilma jäämist. Eraldi on mõistlik hoida ka maksekaarte. Lisaks tasub teha endale Google Pay või Apple Pay, et teha reisil makseid mugavalt nutitelefoni, -kella või -võruga, mis on alati kaasas ja silme all.