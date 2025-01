Kriitilised hetked Tallinna lennujaamas. Kommunikatsioonijuht meenutab kolme unustamatut juhtumit

Tallinna lennujaama turunduse ja kommunikatsioonijuhi Margot Holtsi sõnul tuleb keerulisi päevi õhusõidukite ja reisijate teenindamises ikka ette ning need on tingitud erinevatest asjaoludest - ilmastikuoludest, häiretest lennugraafikus, streikidest või kui ootamatult tuleb korraga teenindada tavapärasest palju rohkem lende ja reisijaid.

„Meie jaoks on sellised olukorrad osa igapäevasest tööst, kus peame andma endast kõik ja need olukorrad lahendama. Meie töötajad pingutavad selle nimel, et reisijaid aidata, tehes vajadusel ületunde, olles valmis töötama stressirohkes keskkonnas (nördinud reisijad elavad end tihti välja lennujaama töötajate peal),“ ütles Holts. Lisaks märkis ta, et sarnaseid olukordi tuleb ette kõikjal transpordi sektoris, olgu tegemist laeva-, rongi-, lennu-, bussi- või trammiliiklusega.