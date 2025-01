Reisija halb üllatus. Ryanairi lennuk maandus Tallinna asemel Riias, abi asemel sai vaadata, kuidas lennuk Tallinna lendab

Kolm minutit pärast maandumist saadeti veel ka reisijatele SMS, et lennufirma on organiseerimas õigesse sihtkohta jõudmiseks bussi ning täpsem info selle kohta saabub peagi. Kõik see jäi vaid lubaduseks. „Reisijatele mingit abi Riias ei pakutud, öeldi vaid, et kuna bussi ei leita, et reisijaid Tallinna toimetada, siis vaadake ise, kuidas hakkama saate,“ kirjeldab reisija. „Ühtki teist sõnumit pärast enam ei saadetud ja lennujaamas rohkem abi ei pakutud.“ Seetõttu tuli Tallinnasse tulek ise organiseerida, sõites täna Riiast bussiga Tallinna.