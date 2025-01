Uskumatu ämber. Pakistani lennufirma reklaamis end pildiga, kus lennuk sõidab Eiffeli torni

Pakistani firma reklaamis lendude taastamist pildiga, kus Prantsusmaa lipu värvide taustal lendab Pakistani lennufirma lennuk otse Eiffeli torni poole. Pildil on lennuki alla kirjutatud juurde „Pariis, me tuleme täna.“. Pildi ja teksti koosmõjul näiks see justkui ähvardusena, mistõttu on ka firma saanud kodumaal sotsiaalmeedias rohkesti kriitikat.

„Kas see idioot, kes disainis seda graafikut, ei näinud, et PIA lennuk lendab Eiffeli torni? Üks Euroopa ikoonilisemaid maamärke,“ kirjutas Pakistani PR-spetsialist Omar R. Quraishi X-is. „Kas nad ei tea midagi 9/11 tragöödiast — kus kasutati lennukeid, et rünnata hooneid.“

Euroopa Liidu ametivõimud keelasid PIA lendude toimumise Euroopasse pärast seda, kui üks ettevõtte Airbus lennukitest hävis 2020. aastal Karachis toimunud õnnetuses, milles hukkus 97 inimest. Muret pakkus sealhulgas asjaolu, et toonane lennundusminister Ghulam Sarwar Khan tunnistas, et uurimise käigus selgus, et kolmandik Pakistani pilootidest oli oma eksamitel spikerdanud või omandanud võltsitud litsentsi. Lennukeeld tühistati eelmise aasta lõpus, kuid kehtib jätkuvalt USA-s ja Ühendkuningriigis.

