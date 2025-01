Soomlased on hädas turistidega, kes ei oska lumega sõita

Näiteks kirjeldas Lapimaal Muonios elav Teija Wasara Soome rahvusringhäälingule, et on tihti näinud välismaalasi sõitmas põhimaanteedel vastassuunavööndis ning peatudes suvalistes kohtades. See on toonud ka napikaid olukordi.

Ühe näitena toob Wasara olukorra, kus vasakus reas sõitev auto otsustas keset teed järsku peatuda. „Sõitja märkas autot kraavis, pidurdas järsult ning hüppas autost välja ilma, et oleks ringi vaadanud,“ kirjeldas ta. Hullemat suudeti antud olukorras vältida, kuna vastutuleval veoautol õnnestus tänu kiirele reaktsioonile mööda põigata.

Sügisel läbi viidud küsitluse kohaselt pidas 60% Lapimaa elanikest turistide liikluses käitumist ohtlikuks. Lisaks sellele, et ei olda harjunud lume ja libedaga sõitma, tuuakse näiteks välja, et kõnnitakse keset teed või isegi kasutatakse teid kelgumäena. Lisaks peatutakse ootamatult, näiteks nähes virmalisi või põhjapõtru.

Wasara viitab, et ohtlikke manöövreid tegevatel autodel on olnud Norra numbrimärgid. Ta oletab, et autod renditi turistide poolt, kes on reisinud põhja poole. „Vahepeal on natuke hirmus sõita. Sa ei julge usaldada, et vastutulev ega eessõitev auto omab kontrolli oma auto üle,“ lisas ta.

Sama kinnitab ka taksot sõitev Emmi Kemiläinen, kes sõidab pidevalt Inari ja Rovaniemi vahel. Tema sõnul tuleb teel olla väga ettevaatlik just nimelt turistide tõttu.

Nii Lapimaa päästeteenistus kui Soome liiklusohutuse amet tunnistavad, et on probleemiga kursis ning üritavad seda parandada, üritades jagada rohkem informatsiooni Soomes sõitmise kohta. Näiteks on nad koostanud brošüüri, kus on kirjas Soome kõige olulisemad liiklusreeglid ning informatsioon, kuidas erinevate teeolude korral tuleks sõita. Seda jagatakse erinevates turismipunktides. Lisaks mõeldakse veel selle peale, kas näiteks autorendifirmad võiksid täiendavalt sõitjaid juhendada.