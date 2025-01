Kus veeta pikk puhkus? Ülevaade hindadest populaarsetes päikeseriikides

Itaalias on üürihinnad Hispaania omadest veidi madalamad: kesklinnast väljas asuva ühetoalise korteri eest tuleb maksta keskmiselt 569 eurot ja kolmetoalise eest 951 eurot. Kesklinnas maksab ühetoalise korteri üür keskmiselt 747 eurot ja kolmetoalise korteri üür on ligikaudu 1339 eurot. Kommunaalkulud on kuus umbes 198,97 eurot.

La dolce vita eest tuleb maksta veidi rohkem kui Hispaanias. Keskmised igakuised kulud ühe inimese kohta on 855 eurot ja neljaliikmelise pere puhul 2986 eurot. Toidupoes tuleb leiva eest maksta keskmiselt 1,99 eurot, kilogrammi kartulit saab 1,52 euroga ja liitri piima 1,45 euroga. Lõunasöök Itaalia restoranis pole samuti odav, jäädes keskmiselt 15 euro juurde. Pool liitrit kohalikku õlut läheb restoranis maksma umbes viis eurot, Coca-Cola 2,5 eurot ja vesi 1,1 eurot. Kütuse liitrihind hind on keskmiselt 1,80 eurot. Ühistranspordi ühe sõidu hind on 1,60 eurot ja kuukaardi hind 35 eurot.

Hispaanias on kesklinnast väljas asuva ühetoalise korteri keskmine üürihind 723 eurot ja kolmetoalise korteri üür 1074 eurot. Keskmine ühetoalise korteri üür kesklinnas on 957 eurot. Kommunaalkulud 85-ruutmeetri suuruse korteri kohta on kuus 133,58 eurot.

Ühe inimese igakuised kulud on keskmiselt 711,80 eurot ja neljaliikmelise pere kulud 2510 eurot. Hispaanias ühistransporti kasutades tuleb ühe sõidu eest maksta keskmiselt 1,50 eurot ja kuupileti hind on umbes 30 eurot. Kütuse liitrihind on keskmiselt 1,60 eurot. Toidupoes tuleb leiva eest välja käia 1,28 eurot, kilogrammi kartuli eest 1,52 eurot ja piimapaki eest 1,04 eurot. Lõunasöök restoranis läheb maksma umbes 13 eurot. Jõusaali kuukaart maksab keskmiselt 39 eurot ja kinopilet umbes kaheksa eurot.

Elukallidus on üks olulisemaid tegureid, mida peab arvestama, kui plaanid kaugtööd teha või pikemaks ajaks välismaale puhkama minna. „Kui inimesel on võimalus korraldada oma tööelu paindlikult või võtta talvepuhkus, siis pikem reis välisriiki võib olla suurepärane variant,“ sõnas Wise’i finantskuritegevuse tõkestamise operatsioonide juht Sandra Horma.

Egiptust võib tänu püramiididele, päikesele ning madalatele hindadele pidada küllaltki heaks puhkusepaigaks. Ühe inimese igakuised kulud on seal keskmiselt 299 eurot ja neljaliikmelise pere kulud 1060 eurot. Paljudes eluvaldkondades on hinnad Egiptuses Eesti hindadest oluliselt madalamad: ühistranspordi ühe sõidu hind on keskmiselt 18 senti ja kuupileti hind 5,51 eurot. Kütuseliiter maksab 23 senti. Toidupoes maksab leib 59 senti, kilogramm kartulit 36 senti ja piimapakk 82 senti. Lõunasöök restoranis on umbes 3,7 eurot. Jõusaali liikmetasu on kuus keskmiselt 14 eurot ja kinopileti hind jääb 2,76 euro juurde.

Egiptusesse elama kolinud inimesed võidavad ka soodsatest üürihindadest. Kesklinnast väljas asuvate korterite üürihinnad on keskmiselt 91 eurot ühetoalise ja 192 eurot kolmetoalise korteri eest. Kesklinnas on ühetoalise korteri keskmine üür 159 eurot.

Tai

Eksootiline Tai on üks taskukohasemaid riike, kus veeta pikem puhkus. Ühe inimese igakuised kulud on keskmiselt 545 eurot ja neljaliikmelise pere kulud 1939 eurot. Ühistransporti kasutades tuleb ühe sõidu eest maksta keskmiselt 80 senti, kuupilet maksab 31,86 eurot ja kütuse liitrihind on 1,10 eurot. Toidupoodides on hinnad sarnased Eesti omadele: leib maksab 1,24 eurot, kilogramm kartulit 1,34 eurot ja piimapakk 1,60 eurot. Lõunasöögi hind restoranis on 2,66 eurot.

Kesklinnast väljas on üürihinnad keskmiselt 231 eurot ühetoalise ja 605 eurot kolmetoalise korteri eest. Kesklinnas on ühetoalise korteri üür 424 eurot.

Keskmised igakuised kulud ühe inimese kohta on 312 eurot ja neljaliikmelise pere kulud ligi 1072 eurot. Ühistransporti kasutades kujuneb ühe sõidu hinnaks keskmiselt 32 senti ja kuupilet on 10,67 eurot. Kütusehind liitri kohta on 1,11 eurot. Toidupoodides on hinnad samuti madalad: leib maksab 45 senti, kartul 34 senti kilogrammi kohta ja piim 63 senti. Lõunasöögi hind restoranis on umbes 2,6 eurot.

Ühetoalise korteri üür kesklinnast väljas on keskmiselt 113 eurot ja kesklinnas 183 eurot.

Wise analüüsis elukallidust ja üürihindu platvormi Numbeo andmete põhjal.

