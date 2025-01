The Economist: järgmise reisilennuki allatulistamine on vaid aja küsimus

2024. aasta lõpus rabas kogu maailma Lõuna-Koreas toimunud Jeju Airi lennu 2216 õnnetus, milles hukkus 179 inimest. Selleni viinud sündmused – kokkupõrge lindudega, millele järgnes mootori- ja võib-olla ka teliku rike – tunduvad esmapilgul väga juhuslikud. Kulub kuid, enne kui kogu lugu selgeks saab, kuid selliste õnnetuste taga on tavaliselt haruldased kombinatsioonid. Uurimine lahendab juhtunu ning lennukite tootjad võtavad seda suure õppetunnina. Selline lähenemine on aidanud muuta lendamise kõige ohutumaks transpordiliigiks.

Siiski on üks oht, mis on viimastel aastatel kasvanud. Seda ei saa välistada ei lennuki konstruktsioonis ega pilootide väljaõppes. Ja see oht muutub üha pakilisemaks. See on oht, et reisilennukid tulistatakse alla kas meelega või juhuslikult.