Tallinna lennujaama reisijate arv oli taas rekordiline

Regionaalseid lennujaamu läbis kokku 87 636 reisijat, mis on 39% rohkem, kui eelmisel aastal. Suure kasvu taga on tänaseks edukalt käima läinud Tartu-Helsingi regulaarlennud. Kuressaares oli 42 490, Tartus 27 270, Kärdlas 15 307, Ruhnus 1472 ja Pärnus 1097 reisijat.

Kõige rohkem reisijaid teenindasid airBaltic (26,6%), Ryanair (18%), Lufthansa (10,2%) ja Finnair (8,7%). Aasta jooksul toimus Tallinna lennujaamas 42 403 lendu, mis teeb keskmiselt 116 õhkutõusu ja maandumist päevas ning aastaseks kasvuks 11%. AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on reisijate arvu hüppeline kasv erakordne. „Heale tulemusele aitas kaasa tugev mitmeaastane sihtkoha müügitöö, mis tõstis 2024 müügis olnud lennupiletite arvu märkimisväärselt. Suvehooajal suurenesid lennuvõimalused mullusega võrreldes 23%. Oleme väga rõõmsad, et Eesti inimesed armastavad jätkuvalt reisida ja ka nõudlus piletite järele on püsinud tugev,“ ütles Pärgmäe.