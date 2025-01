Kruiisilaev Silja Serenade siirdub plaanilisele tehnohooldusele Poola

Laeva tehnohooldus, mis kestab ligikaudu kuu aega, tehakse klassiühingu hoolsa järelevalve all ning parima tulemuse nimel on tööde teostamiseks kaasatud kogenud tehnikud kogu Euroopast.

„Silja Serenade on meie laevastiku üks populaarsemaid laevu, mis on meie klientide südametes erilise koha leidnud. Peale laeva naasmist dokist oma tavapärasele liinile on laev läbinud lisaks tavahooldusele mitmeid olulisi tehnilisi uuendusi ning samuti on värskendatud laevakeret, mis tagab, et laev on eeloleva, 2025. aasta reisimise kõrghooaja alguseks suurepärases vormis ning igati valmis meie häid reisijaid teenindama,“ ütles Tallink Grupi laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik.