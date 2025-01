Ilvesematk Lahemaa rahvuspargis

Ühe sihtkohana tõi The Times välja Lahemaa rahvuspargi, kus nautida talvist loodust ja võtta osa ilvesematkast. Peale selle, et ilvesed on maailma ohustatuimad kiskjad, on neid looduses ka väga raske kohata. Kõige aktiivsemad on nad külmadel talvistel öödel, kuid ka siis võib nende märkamiseks minna vaja termofotode tegemiseks vajalikke seadmeid. Selleks, et kohaneda ka kargete ilmaoludega, on soovitatav pakkida kohvrisse ka eriti soe riietus.