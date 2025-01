Ebameeldivad kaasreisijad. Turkish Airlinesi lennukite pardal levivad lutikad

Mullu märtsis kasutas Phoenixist pärit Patience Titcombe Turkish Airlinesi lendu Johannesburgist Istanbuli saamiseks. Kui Titcombe lennukis tualetti minekuks istmelt tõusis, märkas ta oma istmel väikest putukat.

„Ma oleksin selle peaaegu käega minema löönud, kuid mu sõber peatas mind ja ütles, et see on lutikas.“ Titcombe on varasemas elukohas lutikatega kokku puutunud ja mõistis, et ta sõbral oli õigus. Ta tegi istmel lebavast lutikast pildi.

Seejärel kutsus ta kohale stjuardessi, kes kõrvaldas putuka. Kui Titcombe ja tema sõber rääkisid stjuardessile, et tegemist on lutikaga, ei pööranud töötaja sellele suurt tähelepanu ega võtnud probleemi lahendamiseks midagi muud ette.

13 hammustust

„Ma pidin end lennujaamas lahti riietama ja riideid vahetama, sest mul on lapsed. Mis siis, kui toon nüüd lutikad koju kaasa?“ sõnas Titcombe. Ta lisas, et esitas Turkish Airlinesile pärast lendu kaebuse, aga sai eitava vastuse, ehkki tal on fototõend. Kui Titcombe avaldas oma kogemuse mitmes sotsiaalmeediakanalis, teatasid nii mõnedki Facebooki reisigrupi kasutajad sarnastest kogemustest.

Näiteks reisis üks ameeriklanna Washingtonist Istanbuli ja avastas enne lennuki õhkutõusu oma tekilt ja padjalt lutikad. Pärast lendu luges ta oma kehal kokku 13 lutikahammustust.

Turkish Airlines ei ole lutikaprobleemiga tegelema soostunud ega reisijate kaebustele vastanud. Ka The New York Timesile keeldus Turkish Airlines kommentaari andmast.

Lennufirma vaikimise põhjus võib peituda selles, et lutikatõrje on kallis. Lutikatõrjeks lennukite kasutusest kõrvaldamine on lennunduskonsultatsioonifirma Jet Researchi presidendi Rob Tucki sõnul suur ja vaevaline ettevõtmine. „Lennuk tuleb viia eraldi hooldusbaasi,“ ütles 36 aastat lennunduses töötanud Tuck. Tõrje võtab tavaliselt kaks kuni viis päeva ja võib lennufirmale maksma minna kuni 125 000 dollarit.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada